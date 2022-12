Cristiano Ronaldo 'torna a casa': si allena sui campi del Real Madrid. Dopo la rottura con il Manchester United e l'eliminazione del Portogallo dai Mondiali in Qatar, CR7 si prepara per la prossima tappa della sua carriera e lo fa dove è diventato leggenda: come conferma la stampa spagnola, Ronaldo si sta allenando nel centro sportivo di Valdebebas, una richiesta personale a Florentino Perez alla quale il presidente dei blancos ha dato risposta positiva.