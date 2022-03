Wayne Rooney ha concesso una lunga intervista ai microfoni del The Sun in cui ha attaccato i sue ex-compagni di squadra al Manchester United



VS RONALDO - "Cristiano era così bravo e così fott***mente fastidioso allo stesso tempo. Probabilmente non è così bravo oggi, ma probabilmente è altrettanto fastidioso. Quando giochiamo contro non me ne frega niente di lui. Ma quando abbiamo finito, siamo di nuovo amici".



VS FERDINAND - "Rio è un top player, ma è semplicemente arrogante. Vieni pagato un sacco di soldi al Manchester United per calciare la palla in rete, quindi lasciamelo fare e basta. Ho detto: 'Fai il tuo lavoro e dammi la palla, dalla a Ronaldo. Smettila di stare lì a scherzare'. Rio è un ragazzo di qualità, ma a volte si è dimenticato di essere un difensore".