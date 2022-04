Wayne Rooney parla di José Mourinho e svela un particolare dell'esperienza dello Special One al Manchester United. L'ex attaccante dei Red Devils, ospite della trasmissione 'Monday Night Football', parla in termini poco positivi della gestione dello Special One: "La distanza tra l'accademia e la prima squadra e l'allenatore, soprattutto sotto Mourinho, era enorme. Era quasi come se non esistessero. Se pensiamo al rapporto che hanno avuto per 26 anni sotto Ferguson per poi non potersi avvicinare nemmeno alla prima squadra... È quasi come se ci fosse un divorzio tra la prima squadra e l'accademia".