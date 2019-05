Keita Baldé e il suo ormai ex agente Roberto Calenda sono in aperto conflitto: il mese scorso Keita ha deciso di cambiare procuratore, ma Calenda vorrebbe impedirglielo, impugnando un accordo privato fino al 2020 siglato tra i due precedentemente. Tuttavia l'avvocato Carlo Rombolà, esperto di diritto sportivo, ha spiegato ai microfoni di MC Sport che un tale accordo non può far fede e che l'attaccante dell'Inter ha tutto il diritto di cambiare procuratore: "Per avere valore nei confronti della Federazione, io sono obbligato a depositare il mio contratto: in caso contrario, per la FIGC, è come se il mio accordo con il calciatore non esistesse. A far fede è la volontà del giocatore: se non ha intenzione di avvalersi ulteriormente dei servizi di un professionista, è libero di fare le sue scelte."