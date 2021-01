Nicolò Rovella alla Juventus, l'affare ormai è fatto. Le ultime riunioni anche nella giornata di ieri hanno consentito alla dirigenza bianconera di definire l'intesa con il Genoa per il centrocampista classe 2001, affare blindato da giorni e adesso completato: la valutazione sarà di 10 milioni di euro ma tutti saranno pagati sotto forma di bonus, a sorpresa dunque non ci sarà il pagamento immediato della cifra ma dilazionata in più anni in base a quando si verificheranno le presenze di Rovella, che era a scadenza di contratto col Genoa.





LA CONTROPARTITA - La Juve lascerà Rovella in prestito a Genova per almeno sei mesi con l'ipotesi seria di prolungare il tutto per la stagione 2021/2022, mentre i bianconeri hanno ormai deciso col presidente Preziosi anche la contropartita tecnica che entrerà nell'affare. Al Genoa andrà Manolo Portanova per 7 milioni di euro, questa la cifra della valutazione con il ragazzo che diventerà una pedina rossoblù da subito, quindi immediatamente a disposizione di Ballardini. Nell'operazione può rientrare anche Elia Petrelli, attaccante classe 2001 in aggiunta dalla Juve al Genoa. Affare in conclusione, Rovella sarà bianconero per il futuro.