Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa, ma di proprietà della Juventus, è stato intervistato da AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport: "Quanto è cambiata la mia vita in un anno? Molto. Lo scorso autunno, dopo l'esordio a San Siro della stagione precedente, mi affacciavo in prima squadra. Adesso sto giocando con continuità fra i 'grandi', ho una trentina di partita in Serie e mi sento più sicuro in campo. Il mio posto nello spogliatoio, però, è sempre lo stesso. E anche l’atteggiamento è identico: parlo poco e ascolto molto i consigli dei compagni più esperti e dell’allenatore". Per il mercato di gennaio, la Juve vorrebbe portarlo a Torino, in cambio di una contropartita tecnica per il Genoa, che invece vorrebbe trattenerlo ancora, per poi lasciarlo andare ai bianconeri al termine della stagione.