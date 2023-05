Sono in tanti che vorrebbero vedere Nicolò Rovella giocarsela nella Juve. Ma il mercato resta un'opzione che alla Continassa non vogliono per niente escludere. Con la Lazio che di Maurizio Sarri che ci pensa per rinnovare il vertice basso del suo centrocampo. Con il Sassuolo che già ne parla a margine della trattativa per Davide Frattesi. Valutazione? A 15 milioni, la Juve ci penserà attentamente.