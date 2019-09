Rudi Garcia non ha mai perso un derby. Due stagioni e mezzo sulla panchina giallorossa, zero ko contro la Lazio. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Roma ha parlato della sfida di oggi alle 18: "Quando ero arrivato non sapevo quasi nulla dell'importanza di questa partita, poi ho capito che era più importante di quello che immaginassi. Fonseca non ha bisogno di consigli: lo conosco, è bravo. E sa che un derby non si gioca, si vince. Se le cose andranno bene, si potrà fare gruppo e rilanciare la stagione. A me successe così, e a fine partita De Rossi mi venne a prendere per andare sotto la Sud".



L'UOMO DERBY - Sfide del passato e del presente: "Gli attaccanti possono essere decisivi, ma se devo fare un nome scelgo Lorenzo Pellegrini. Vedendo la partita col Genoa mi sono reso conto che bisognava fare qualcosa in difesa, l'arrivo di Smalling può essere importante. Spero di giocarne altri di derby, ma non potrei mai andare alla Lazio. Alla Roma, invece, tornerei volentieri. L'addio di Totti e De Rossi? Nella vita tutto finisce, ma c'è modo e modo".