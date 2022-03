Rudi Garcia ha voglia di rimettersi in gioco dopo un anno di riposo forzato. L'ex tecnico della Roma ha dichiarato a Le Figaro: "Voglio trovare un club per la prossima stagione, perché dopo quasi dodici mesi di stop non ce la faccio più. Ho una preferenza per l'Inghilterra o la Spagna, ma non direi di no a Germania, Francia o Italia. Non voglio allenare solo le big. Sono stato vicino al Manchester United dopo l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer''.