Antonio Rudiger, futuro acquisto del Real Madrid, ha scritto una lettera di addio a The Players Tribune, al Chelsea e ai suoi tifosi. Il nazionale tedesco, nonostante il disappunto per la mancata trattativa con il club, ha assicurato che avrà per sempre i Blues nel suo cuore.



"Purtroppo le trattative per il mio rinnovo si sono complicate lo scorso autunno. Gli affari sono affari, ma quando non si hanno notizie dal club da agosto a gennaio la situazione si complica. Dopo la prima offerta, è passato molto tempo senza che nulla accadesse. Non siamo robot. Non puoi aspettare così tanti mesi con così tanta incertezza sul tuo futuro"



Il numero 2, con il Chelsea, ha giocato 132 partite, segnando 9 gol, in 5 stagioni.