Tra i tanti estimatori del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat c’è anche l’ex allenatore della Roma, adesso in forza all’Al Nassr, Rudy Garcia. Quest’oggi il tecnico francese, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha voluto dire la sua sull’improvvisa esplosione del centrocampista marocchino sottolineando l'importanza del ct Regragui. Questo un estratto delle sue parole:



“Noi ci confrontiamo spesso sul nostro lavoro, però principalmente parliamo della gestione del gruppo. Ecco, Walid ha una intelligenza emotiva fantastica. È davvero bravissimo nel fare in modo che ogni calciatore capisca quello che deve fare. Esempio? Facile: Amrabat. È un giocatore formidabile e visto che sta alla Fiorentina dovreste conoscerlo bene.Lui di solito ama toccare tanto il pallone prima di appoggiarlo ai compagni. Ebbene, è riuscito a convincerlo a dare via la palla il prima possibile e così è diventato uno dei più forti del Mondial".