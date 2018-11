Amarezza e voglia di rivalsa. C'è questo nel post di Ubaldo Rugani, papà del difensore Daniele, che durante la partita tra Italia e Stati Uniti ha pubblicato una foto del figlio seduto in panchina, con un commento che lascia intendere sviluppi futuri: "Non c'è bisogno di dire niente. Questo viso vi spiega tutto.Vamos DR24. Per me tutta la vita il miglior difensore italiano".Il riferimento non è diretto, ma non è difficile pensare che il messaggio sia per Massimiliano Allegri, che in questo inizio di stagione l'ha utilizzato tre volte, per un totale di 181'.sul campo non ha però dimostrato la stessa stima. L'ex centrale dell'Empoli va in scadenza nel 2021, ma nel 2019, forse già a gennaio, cambierà aria.