Daniele Rugani è sempre più in bilico e il suo futuro sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Guardando tutte le ultime uscite del club bianconero lui è il giocatore meno utilizzato (o meglio è stato lasciato praticamente sempre in panchina) in questo inizio di stagione e il direttore sportivo Fabio Paratici sta facendo di tutto per provare a sbloccare la sua cessione.



La Roma, il Monaco, il viaggio a Barcellona per provare ad offrirlo, ma quel rinnovo con ingaggio firmato lo scorso marzo oggi pesa come un macigno sulle scelte del giocatore per il proprio futuro. Un futuro che condizionerà, inevitabilmente, anche le scelte della splendida compagna Michela Persico. Bellissima e in forma splendida, sta aspettando senza fretta la decisione del suo Daniele in riva al mare. E in costume dà spettacolo.



