Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, parla a Tuttosport del futuro del difensore di proprietà della Juve: "Quello alla Juve non è un addio? Certo che no, è stato un arrivederci. Daniele è in prestito dalla Juventus al Cagliari, a giugno torneremo a Torino e poi si vedrà. Il gol all’esordio a Cagliari? Sono felicissima per lui, se lo merita, dopo tanto lavoro è giusto che si prenda le sue soddisfazioni. In questo momento è entusiasta perché il Cagliari arriva da due vittorie consecutive e un pareggio. E spero che giochi contro la Juve perché sono convinta che darà del filo da torcere alla sua ex squadra".