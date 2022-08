L'incontro andato in scena ieri tra la Sampdoria e la Juventus, con al centro della discussione Daniele Rugani, è risultato positivo. Tra i club è arrivata la fumata bianca, con la Vecchia Signora che avrebbe accettato di partecipare al pagamento del 50% dell'ingaggio del difensore (che complessivamente tocca i 3 milioni di euro netti a stagione) che potrà così trasferirsi a Genova in prestito.



La palla adesso è affidata al giocatore, in attesa di capire se il Galatasaray rilancerà oppure no. La sensazione comunque è che Rugani possa dire no alla proposta turca. In attesa ci sono sempre Verona e Empoli, ma molto staccate rispetto alla Samp.