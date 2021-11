Il pareggio nel derby non ha lo stesso valore per le due contendenti.Le motivazioni sono molteplici, a partire dalla classifica. Infatti i rossoneri sono rimasti. Hanno superato indenni un altro scontro diretto e, si spera,assortite in tutti i reparti. La squadra diripensa al derby sfogliando, dal rigore sbagliato ai tantissimi gol mangiati sottoporta, dalla goffa autorete del primo tempo alle sostituzioni sbagliate nella ripresa.Paradossalmentee, dopo mezz’ora di sofferenza, ha seriamente rischiato di portare a casa il bottino pieno. Complessivamente il Milan ha dato la dimostrazionedi saper soffrire e lottare con grande unitá di intenti, senza mai rinunciare a vincere. Ed è forse proprio per questo che a inizio novembre, indipendentemente dagli interpreti a disposizione.Naturalmente la strada è molto lunga e ci sono avversarie sulla carta più attrezzate dei rossoneri, maUna mentalità che è particolarmente evidente nel pacchetto arretrato, il Milan, l’unico che fa eccezione è Ibra. Non a caso anche contro l’Inter Kjaer e Tomori sono stati tra i migliori. La sicurezza difensiva dei rossoneri ha contagiato ancheche non solo è riuscito a non far rimpiangere Maignan, ma ha addirittura neutralizzato il rigore di Lautaro che avrebbe indirizzato il derby su binari pericolosamente nerazzurri.in occasione del rigore su Darmian. Kalulu ha dimostrato di essere meglio di Touré come vice Hernandez.che si fa pressare da due avversari scappando nella propria area. L’ivoriano poi cresce nel secondo tempo, ma in generaledella scorsa stagione. Di sicuro in questo derby al Milan è mancata soprattutto la fase offensiva. Pur tenendo il pallino del gioco nel primo tempo,mentre nella ripresa hanno sofferto per la prima mezz’ora. Leao è stato molto presente ma poco incisivo (comprensibile tuttavia la sua amarezza al momento del cambio),e Brahim Diaz è un lontano parente del giocatore ammirato prima della positività al COVID-19.non ha nemmeno visto il campo, nonostante per 75 minuti Ibra sia stato quasi un fantasma. In molti auspicavano una sua sostituzione e invece anche stavolta Pioli ha deciso di lasciarlo dentro fino al 93esimo minuto. La scelta sembrava incomprensibile perché con il Milan arroccato in difesa Ibra sembrava davvero di troppo. E invece analizzando i dati del finale di partita scopriamo che,, ha fatto l’assist a Bennacer per l’occasione più nitida del match e si è fatto marcare da 3 interisti lasciando a Saelemakers la strada libera per scoccare il tiro che ha colpito il palo.senza contare l’arcigna marcatura di due come Skriniar e De Vrij,A testimonianza del fatto che la squadra di Pioli è cresciuta tantissimo e può collezionare molti punti anche senza lo svedese.. A questo proposito ribadiamo ancora una volta che le possibilità per il Milan di competere fino in fondo per la vittoria del titolo sono direttamente proporzionali alle partite che giocherá Ibrahimovic in tutto il campionato. In quest’ottica, onestamente,. L’anno scorso il periodo di crisi di risultati del Milan è coinciso con l’assenza di Ibra e l’assenza prolungata di Ibra si è concretizzata quando, appena rientrato da un infortunio muscolare, aveva decisivo di aggregarsi alla nazionale svedese e di giocare due partite della selezione intasatanso ulteriormente un calendario di gare giá molto ambizioso per un calciatore di 40 anni. Inutile ribadire che queste due partite della Svezia contro Georgia e Spagna non ci volevano. Incrociamo le dita.