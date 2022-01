La fotografia migliore del momento della scatta l’allenatore delche nel commento del dopopartita attribuisce alla formazione di Pioli i giusti meriti e rifiuta di collegare la sconfitta della sua squadra agli eventuali errori di Irrati e VAR.. Il tecnico del Venezia non rinuncia a descrivere la partita del Penzo per quello che è stata in realtà, cioè un. Di sicuro è stato importante il recupero di alcuni dei numerosi infortunati, soprattutto di, giocatore che mese dopo mese dopo mese è protagonista di una crescita impressionante e che attualmente ha mezzi tecnici e fisici come pochi attaccanti in Europa.Ma di certo, al di là delle defezioni che diminuiscono numericamente ma persistono anche attualmente,. Il girone d’andata compresso in 4 mesi e inframmezzato dalle 6 partite di Champions League ci aveva riconsegnato una squadra appannata mentalmente e stanca mentalmente.. Il rischio di ripetere il calo verticale delle prime settimane del girone di ritorno della scorsa stagione era dietro l’angolo, ma Pioli e la società sono stati lungimiranti nel pianificare una ricarica rapida delle batterie fisiche e mentali. Gli effetti si stanno vedendo in queste prime partite e adesso, parole di Zanetti, “”. Se i rossoneri riuscissero ad arrivare in queste condizioni psicologiche e tecniche alla doppia sfida cone se dovessero uscire indenni da questo doppio confronto,La differenza rispetto allo scorso anno sta principalmente nella. Tra questi citiamo alla rinfusa i migliori di Venezia:. Questa crescita di consapevolezza ha anche fatto sì che il Milan, tra l’anno scorso e quest’anno abbia. Non vogliamo dire che Ibra sia un peso, ma di sicuro a differenza dell’anno scorso, la sua assenza non influisce in maniera così decisiva su prestazioni e risultati. E i numeri lo dicono.. Ciononostante, quando la squadra vanta una condizione atletica tale da potersi tranquillamente la presenza del poco mobile Ibra in fase di copertura e costruzione del gioco, lo svedese rimane solo un’arma micidiale in area avversaria, non un peso.Ora il Milan è atteso dalla partita con lo Spezia, prima di Juve e Inter, proprio quella squadra che un anno fa aveva chiaramente decretato la frenata rossonera in chiave scudetto. Il Milan era sceso in campo in Liguria con la testa già al derby, se stavolta invece i rossoneri affronteranno la partita con la determinazione giusta e la voglia di vincerla, allora significherà che davvero potranno giocarsela fino in fondo per il titolo.