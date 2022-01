Finalmente per tutti, maMaldini, a nome della società e della proprietà è stato molto chiaro: per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissatiIl parere del club è che questa squadra era stataA maggior ragione adesso che è rimasto solo il campionato (oltre alla Coppa Italia) si ritiene cheobiettivo esiziale per la crescita tecnica ed economica della società. Questa convinzione non è cambiataAncora una volta Maldini è stato chiaro e trasparente dicendo cheHa inoltre spiegato che piuttosto che inquinare gli equilibri del gruppo con un acquisto di medio valore che togliesse il posto a una delle figure già presenti agli ordini di Pioli si è preferito soprassedere. Una strategia accorta e condivisibile. In piena sintonia con quelli che sono gli obiettivi della società. Ecco questo è proprio il punto:Il messaggio inviato è chiaro e inequivocabile ed è stato implicitamente ribadito in questo “non” mercato di gennaio:Questo non significa che la squadra non sarà super motivata nel prossimo derby. Vincerlo sarebbe l’unico modo per tenere viva la fiammella di speranza e provare a insidiare i cugini nella corsa alla seconda stella.Nulla di più. Per questo motivo, per essere realistici, è bene entrare nell’ottica che il Milan debba concludere la stagione lottando per entrare nelle prime 4.Con una novità importante che si chiamaInfatti l’acquisto da parte della Juve dell’attaccante serbo è una di quelle operazioni cheIngaggiando il bomber ex viola, destinato a diventare uno degli attaccanti più forti di questa generazione,Ciò significa cheE’ evidente che con Vlahovic prelevato con 6 mesi di anticipo rispetto al preventivatoper sostenere un monte ingaggi sicuramente sovradimensionato nell’ambito della Serie A. Per questo motivo bisognerà affilare le armi e non mollare una delle altre due posizioni.. Scontato da mesi che l’ivoriano lascerà Milano a fine stagione. Ambisce a un ingaggio annuo a 5 zeri e quindi di sicuro non resterà in Italia, al di là delle speculazioni mediatiche e delle manovre di disturbo bianconerazzurre. Assodato questo, bisogna augurarsi che Kessiè, recuperato dall’infortunio e rientrato dalla Coppa d’Africa abbia la testa e la gamba dell’anno scorso quando, con l’assopimento primaverile di Ibra, è stato. C’è da sperare che Kessiè dimostri la stessanegli ultimi 6 mesi di contratto. Anzi, c’è bisogno addirittura che faccia qualcosa in più. Perché quello che chiederà Pioli a Kessiè sarà. Da una parte è chiaro ormai che Brahim Diaz non può essere il fulcro del gioco e il trascinatore della squadra. Dall’altra è davvero un peccato rinunciare a uno tra Bennacer e Tonali. Per queste due ragioni diventa fondamentale che l’ivoriano in questi ultimi mesi rossoneri ricopra in campo il ruolo che già riveste in nazionale, cioè chesuggeritore davanti alla coppia dei centrocampisti. In questo modo Pioli avrebbe la possibilità di sfruttare al massimo la propulsione offensiva di Kessiè e di schierare contemporaneamente i 3 centrocampisti dotati di maggiori qualità tecniche e umane della rosa.