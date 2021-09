. L’anno scorso si attribuiva la partenza sprint dei rossoneri al fatto che con i preliminari diil Milan praticamente non avesse fatto la “pausa estiva”. Si pensava che il grande avvio in campionato fosse legato alle straripanti prestazioni di. Si riteneva che l’assenza di pubblico fosse determinante per la serenitá psicologica della squadra.. Dunque quest’anno più della scorsa stagione l’ottimo avvio della squadra di Pioli è da attribuire soprattutto ale all’ormai inossidabile spirito di squadra. Unoche si è trasferito anche ai nuovi e a coloro che nella scorsa stagione avevano dimostrato di dover ancora completare il percorso di crescita.In primis, che anche contro laè stato nettamente uno dei migliori in campo, l’apertura perin occasione del raddoppio di Ibra è stato davvero un. Evidente anche la crescita di, la cui prestazione è molto più continua nel corso dei 90 minuti. Sorprendente quella diche riesce finalmente a evitare i blackout che ne hanno contraddistinto le prime due stagioni rossonere. La grande soliditá di squadra dei rossoneri determina una grande tenuta difensiva, già palesata nel corso di tutta l’estate.giganteggiano e a questo proposito è davvero un peccato dover lasciare spesso in panchina il capitano a giudicare dalle sue attuali condizioni. Una menzione speciale la merita, decisivo come doppio assist man contro la Lazio e bravo a disimpegnarsi prima come centravanti, poi come esterno d’attacco e infine come partner di Ibra nel 4-4-2 finale.In tutto questo ben di Dio, mentre un anno fa lui era la torta. In questo momento il Milan potrebbe anche fare a meno del suo campione considerate le condizioni psicofisiche eccezionali degli uomini di Pioli. Ma, poiché è impensabile che tutte le partite vadano dritte dall’inizio alla fine come quella contro la Lazio e che le condizioni della squadra siano sempre queste per tutta la stagione, l’apporto dello svedese diventerá decisivo quando le cose si complicheranno.Ad Anfield mercoledì sará difficilissima, ma un Milan in queste condizioni di certo non farà brutta figura.Chi invece l’ha fatta conto la Lazio è stato, capace in soli 15 minuti di perdere 3 palloni orribili che hanno fatto ripartire i biancocelesti, di farsi ammonire al primo intervento e infine di infortunarsi. Evidentemente deve cercare la miglior forma, esattamente come accadde nel primo anno rossonero, quando la trovò a inverno inoltrato.. Al di lá del rigore sbagliato, la sua prestazione è stata di alto livello nonostante fosse appena rientrato dall’infortunio. Anche il pubblico di S. Siro non l’ha beccato. Se continuasse cosi fino a fine stagione e desse il suo contributo per approdare nei primi 4 posti, sarebbe da ringraziare, applaudire e salutare con un in bocca al lupo per la sua nuova avventura.