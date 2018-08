Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco e storico alleato, in sede Eca e Uefa, della Juventus, per una volta non ci sta. E "punge" la società bianconera. Intervistato da TZ, l'ex attaccante dell'Inter ha criticato l'acquisto di Cristiano Ronaldo: "Quello di Cristiano è sicuramente il trasferimento che ha attirato più attenzione, è comprensibile. È un giocatore che ha vinto tutto con il Real Madrid negli ultimi anni e per cinque volte è stato il migliore al mondo. Le questioni di marketing hanno giocato un ruolo importante in questo affare, ma comunque al Bayern non spendiamo così tanto per un calciatore di 33 anni".