E' il debutto del Var al Mondiale e c'è un arbitro italiano - Massimiliano Irrati - a dirigere le operazioni di controllo nella Var Room di Mosca. La prima volta della video assistenza arbitrale finisce anche sulle lavagne dei bookmaker, per i quali ci sono buone possibilità che la tecnologia verrà utilizzata già in Russia-Arabia Saudita, primo appuntamento del Mondiale. I quotisti Sisal Matchpoint danno a 1,90 l’intervento del Var nel corso dell’incontro, che vede i padroni di casa in netto vantaggio (a 1,42). Ad accompagnare le scommesse sul Var, quelle di un rigore o di una espulsione nei primi 90’ del Mondiale: il penalty, indipendentemente dalla squadra a cui verrebbe assegnato, vale 2,75, mentre il cartellino rosso si gioca a 4 volte la posta.