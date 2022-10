Nata male e finita peggio.. Ufficialmente è stata rinviata, ma è molto probabile che sia stata cancellata., per la decisione di accettare un confronto con la nazionale russa i cui significati sarebbero andati oltre il mero evento sportivo. Piuttosto, si sarebbe trattato di undecretato nei confronti dello sport russo dopo l'invasione dell'Ucraina avvenuta scorso febbraio. Una mossa, quella di legittimare indirettamente la Russia putiniana attraverso il calcio, che. Tanto più perché fra i paesi che con maggiore convinzione sostengono l'avventura militare russa c'è anche la repubblica di Serbia.. Che non ha smesso di crescere e è stato rappresentato anche da calciatori di primo piano della nazionale bosniaca come Edin Dzeko e Miralem Pjanic . Inoltre, la scelta di fissare la disputa della gara per il giorno precedente l'inaugurazione dei mondiali in Qatarpieno di significati, specie da parte della nazionale russa che si è vista estromessa dai play off per l'accesso a Qatar 2022.I vertici della federazione bosniaca speravano che il trascorrere dei giorni smorzasse il dissenso. Invece le cose sono andate in modo opposto.. Con figuraccia per la federcalcio bosniaca le cui conseguenze potrebbero non esaurirsi qui.@pippoevai