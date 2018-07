Russia-Croazia 5-6 d.c.r. (primo tempo 1-1) (secondo tempo 1-1) (supplementari 2-2)



Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Kudryashov; Zobnin, Kuzyaev; Samedov (54' Erokhin), Golovin (102' Dzagoev), Cheryshev (67' Smolov); Dzyuba (79' Gazinskiy).



Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko (97' Corluka), Vida, Lovren, Strinic (74' Pivaric); Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric (88' Kovacic), Perisic (63' Perisic); Mandzukic.



Marcatori: 31' Cheryshev, 39' Kramaric, 101' Vida, 115' Mario Fernandes



Rigori: Smolov (R) fallito, Brozovic (C) gol, Dzagoev (R) gol, Kovacic (C) fallito, Fernandes (R) fallito, Modric (C) gol, Ignashevich (R) gol, Vida (C) gol, Kuzyayev (R) gol, Rakitic (R) gol



Ammoniti: Lovren, Strinic, Vida, Gazinskiy, Pivaric



Arbitro: Ricci (Brasile)