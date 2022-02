Arrivano le prime sentenze, per quanto possa poi contare nell'economia della guerra, da parte del massimo organo calcistico mondiale sulla Russia: la FIFA ha fatto sapere quanto segue.



"Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite 'casalinghe' giocate in territorio neutrale e senza spettatori. L'associazione membro che rappresenta la Russia parteciperà sotto il nome 'Football Union of Russia (RFU)' e non 'Russia'. Nessuna bandiera o inno verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa".



FUTURO - "La Fifa continuerà il suo dialogo in corso con il Cio, la Uefa e altre organizzazioni sportive per determinare eventuali misure o sanzioni aggiuntive, compresa una potenziale esclusione dalle competizioni, che saranno applicate nel prossimo futuro nel caso in cui la situazione non migliorasse rapidamente. L'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa rimane in standby per prendere una qualsiasi di queste decisioni. È importante sottolineare che la Fifa crede fermamente che il movimento sportivo dovrebbe essere unito nelle sue decisioni su questo argomento e che lo sport dovrebbe continuare ad essere un vettore di pace e speranza".