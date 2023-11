. Non prima. Cioè quando sarà qualcosa in più del gol in Youth League che - ben viralizzato - spinge i tifosi sul web a evocarne la presenza in campo al posto di Jović. Controllate il sondaggio, anche su Calciomercato.com…Jović è un giocatore in assoluta crisi, psicologica oltre che tecnica.. Tutto questo non accadeva, per intendersi, con Pafundi, quando veniva capricciosamente convocato da Mancini, malgrado non giocasse nell’Udinese, in prima squadra né in Primavera. "Merito" del Milan, quindi, se Camarda è trend topic, tanto da balzare in cima anche alla prima pagina della Gazzetta dello Sport.Una volta c’era Vincenzino Sarno, talento piccolissimo. La domenica lo invitavano a palleggiare nelle trasmissioni pomeridiane della Rai, che facevano più ascolti delle partite della nazionale. Passata la pubblicità da baby boom al Torino, ha fatto una discreta carriera, sì. Ma saltellando tra serie B e C.Poi ha girato molto e segnato (non moltissimo) nella periferia di San Siro.Poi celebratissimo dopo il primo gol segnato in Inter-Genoa 4-0 l’anno di Conte. Ma è rimasta l'unica sua rete in nerazzurro. E adesso sta cercando di recuperare un po’ di sogni precoci, giocando sì e no in serie B.sulla Gazzetta, su tutti i siti e in ogni sondaggio on line.Poi, forse entrerà in campo contro la Fiorentina. Ci saprà stare. Magari farà anche un gol sfruttando sia le qualità precoci da killer d’area di rigore sia la classica fortuna del principiante. Glielo auguriamo, davvero, di cuore. Ma tutto sarà accompagnato da due domande. La prima:(Jovic, Okafor, Chuku e Romero)?A voi i commenti e le conclusioni!