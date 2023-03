Ma a tutto c’è un limite. Per esempio:Ovvero 8 milioni netti per l’allenatore che poi - libero e senza penali - a distanza di appena qualche mese era andato al Tottenham con ingaggio all’altezza del suo standing.Dal punto di vista sportivo, la storia nerazzurra di Conte presenta indiscutibili evidenze: finale di Europa League l’anno della pandemia e scudetto la stagione successiva; due dolorose eliminazioni ai gironi in Champions League. Ma sotto il profilo economico, i conti sono impressionanti.Nell’estate 2019, quando Marotta decide di cambiare guida tecnica, c’è Spalletti sotto contratto per ancora due stagioni. La forzata inattività dell’attuale allenatore del Napoli costa circa 20 milioni lordi, praticamente la stessa somma necessaria per Conte. Lo stipendio va poi calcolato anche per la stagione 20/21: un’altra ventina di milioni, fino ad arrivare alla clamorosa buonuscita. Ecco: immaginate adesso di avere sottomano non un computer o un telefonino, nemmeno una calcolatrice ma semplicemente un foglio a quadretti, quello che si usava a scuola per l’aritmetica.Tutto al lordo, certo, ma la cifra da calcolare per la società è il lordo; non il netto che va in tasca agli allenatori. Si possono cambiare le caselle, si può partire dal 2019 o tornare indietro dal 2021, ma viene comunque fuori un totale impressionante.Ma pur immaginando che la società decida di cambiare Inzaghi, malgrado un altro anno di contratto, sembra al di fuori di ogni logica aziendale - di qualsiasi ambito e livello - che Zhang possa nuovamente affidarsi all’ex allenatore dello scudetto. Niente è impossibile, ma a tutto c’è un limite.Riguardo al futuro del tecnico che ha appena lasciato Londra per tornare a Torino, lanche qui con le stesse motivazioni bianconere: grande stima più contratto in essere.Dipenderà dall’ammissione alle prossime coppe, par di capire. A logica con la Champions da giocare, Mourinho e la Roma andranno ancora a braccetto verso il futuro. In caso di cambio allenatore per una più modesta Europa League, le ambizioni e il budget sarebbero all’altezza di Antonio Conte in giallorosso?