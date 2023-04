Stasera vedrete Report. Poi, salvo qualche sperabile replica a Cellino (“in Lega bruciammo in un bidone tutti i documenti”), calerà nuovamente il sipario su Calciopoli 2006. E mercoledì è attesa la sentenza su Juventopoli 2023.Ma non fermatevi alla provocazione di questa etichetta da dare al processo sportivo più eclatante da diciassette anni a questa parte.Tutte le categorie rappresentate, a parte proprio i calciatori. Che praticamente non vennero mai menzionati nelle intercettazioni e nelle trascrizioni, nelle parole dell’accusa e nelle arringhe della difesa. Alcuni di loro ne beneficiarono poi, tipo Ibrahimovic che passò all’Inter e Cannavaro che volò a Madrid: effetti collaterali, chiaramente visibili nel calciomercato.. Al cospetto della giustizia sportiva, Moggi si tirò dietro la Juventus, gli arbitri e tutto un sistema nel quale erano rimaste coinvolte anche altre società, come testimoniato dalle penalizzazioni di Milan, Lazio e Fiorentina. Una rimase fuori, pur beneficiando con uno scudetto vinto in tribunale: l’Inter. La stessa Inter usufruì poi della prescrizione quando, qualche tempo dopo, la procura federale entrò in possesso di altre intercettazioni. Non altrettanto gravi. Ma punibili - per la giustizia sportiva - seppur non con altrettanta gravità.Accantonando per qualche giorno la questione degli stipendi pre-post Covid,La plusvalenza si fa in due. Due club consenzienti. Non uno che ordina e l’altro che esegue. Non uno che ne è consapevole e l’altro “a sua insaputa”.C’è poi il buonsenso, quello spesso richiamato ma non sempre applicato, che suggerisce un aspetto poco particolare e molto generale. Qualsiasi intercettazione telefonica è importante, persino determinante. Ma in ogni caso di trasferimento di calciatori, esistono i contratti scritti. Non le parole. Ci sono cifre, numeri, parametri, confronti aritmetici.anche senza considerare la differenza di trattamento tra chi è stato intercettato e chi no.E anche senza entrare nei cavilli giuridici che indirizzeranno la sentenza di mercoledì 19, il buonsenso impone regole senza eccezioni né dilazioni. Senza far sconti a nessuno, tantomeno alla Juve se risulterà colpevole in assoluto o più colpevole delle altre, il calcio italiano può fare i conti con se stesso, anche a prescindere dalle indagini nelle varie Procure ordinarie.La prescrizione, in generale e non solo in riferimento a “Calciopoli 2006”, non è in sé un’ingiustizia. Ma lascia comunque il sapore, amaro, dell’imperfezione giuridica. Meglio evitare.