: Roberto Mancini sceglie “Viva Rai2” di Fiorello, per consegnare agli italiani uno slogan di speranza. Così, entrando nel programma tv più seguito del mattino, il ct azzurro messaggia chi ieri sera non aveva avuto tempo e voglia (né buonumore) di assistere alle interviste post partita su Rai1 e RaiSport. Fiorello lo coccola, e fa bene: “Roberto, ho visto solo il secondo tempo: abbiamo vinto 1-0!”. Così si sorride. Ce n’è bisogno. La serenità aiuta, e con un sorriso è meglio: scusate se quel che avete appena letto sembra la pubblicità di un dentifricio, ma va bene anche per questa nazionale.E non a brutto muso, come ai tempi di Mancini giocatore e alcuni ct che non lo apprezzavano anche perché un po’ ombroso perfino più che talentuoso.Forse lo era già all’Europeo del 2021, dove ci andò bene. Di sicuro lo è in questo percorso verso Euro2024.. In difesa, per giocare a 4, meglio difensori allenati a 4. Se invece si scelgono Toloi e Acerbi, da una vita abituati a 3, meglio giocare a 3. Non si tratta di ossessione da moduli, è semplicemente buonsenso.A centrocampo c’è più scelta. E c’è da scegliere meglio di Jorginho sicuramente, ma forse anche di Verratti in chiaro declino parigino e perfino di Barella quando sembra più isterico che frenetico.Cioè si schierino i classici “giocatori più in forma”, grande promessa (quasi mai mantenuta) di qualsiasi ct e ogni allenatore perfino nei club.Con Zaccagni al posto di Pellegrini, con Tonali per Jorginho e Fagioli anziché Verratti, con Pessina al posto di Barella e Romagnoli (non Toloi) accanto ad Acerbi o magari Casale, avremmo perso ugualmente.senza ripensare al superbonus dell’Europeo vinto due estati fa.Ultima annotazione, sempre con un sorriso. Quando il Mancio era Pafundi (anzi, meglio di Pafundi) giocava in Under 21. Ma questo è un appunto periferico, rispetto alla partita con l’Inghilterra. Una chicca di storia. Un traguardo intermedio tra la partenza in salita e l’arrivo in discesa promesso da Mancini a Fiorello. E VivaItalia2, la nazionale che verrà.