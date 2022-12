La Procura della Figc, dopo aver letto le 14mila pagine (non solo intercettazioni) inviate dalla Procura di Torino nell’inchiesta “Prisma”, non poteva non revocare la sentenza di assoluzione pronunciata a maggio dalla Corte federale di appello nei confronti della Juventus e altri dieci club.La Procura di Torino non si è interessata dell’affare Osimhen con il Lille, quindi resta inattaccabile l’assoluzione di alcuni mesi fa.. Sono i club citati nelle intercettazioni e nelle carte: i “satelliti” - chiamiamoli così - che giravano più vicini al “sole” Paratici. Non stupisce nulla, quindi. In altri contesti, magari più garantisti, la riapertura dell’inchiesta sarebbe stata definita “un atto dovuto”. Giusto.Stupiscono però alcuni particolari che dovrebbero completare l’iniziativa della Procura federale.Questi sei club sono segnalati a qualche tribunale Uefa? Oppure le Leghe e le Federazioni dei loro vari paesi (Svizzera, Francia, Spagna e Inghilterra) hanno già verificato ed escluso provvedimenti? Oppure - paradossale - la Juventus ha agito da sola, a loro insaputa?. Stupore non a difesa della Juve, sia chiaro. Stupore e basta perché la domanda sorge spontanea: cosa sarebbe accaduto se un Paratici o un Cherubini o un dirigente qualsiasi fossero stati intercettati mentre dicevano “facciamo un’operazione tipo Osimhen”? Avrebbero riaperto l’inchiesta anche su Napoli e Lille? O un altro trasferimento e altre società e altre domande intercettate?Significano la mancanza di punti esclamativi: quelli con cui si firmano le certezze!