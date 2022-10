. Nessuno si offenda, ma qualcuno rifletta. Quanto vale la splendida squadra che gioca con lo scudetto sulla maglia?Invece, tanto normale non è. Non può essere. Così spuntano - non solo sul web - critiche a Pioli per cambi e tattica, strategia e gestione. Critiche severissime ma comprensibili, perché è giusto essere “on fire” per un’estate di canti e balli, ma poi occhio quando si spegne la musica dell’entusiasmo.Attenzione quando il cosiddetto “spartito” è lo stesso, ma gli interpreti no.. E’ vero che da Elliott e Cardinale il club passa da un foglio excel all’altro, facendo copia&incolla di business plan sempre sostenibili - giustamente -tutto su un giocatore che sembra un campione iniziale (CDK) anziché un campione sviluppato. Gli altri nuovi arrivi stanno tutti a guardare. Questo Milan rimane squadra forte e orgogliosamente meritevole dello scudetto 2022. Ma nessuno si offenda se qualcuno segnala l’evidenza: un anno fa, la corsa in campionato prendeva il via e arrivava al traguardo senza coppe e con qualche titolare in più. Ed è uno spunto di riflessione per la pausa mondiale con vista sul mercato di gennaio.