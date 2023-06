Preparatevi. Succede all'improvviso. Magari tutto in una notte. Come quella che - finora - era stata la più iconica delle notti di calciomercato milanista. Gennaio 2009, Kakà venduto al Manchester City, già ricchissimo di soldi mediorientali. Ragazzo perbene, Kakà fece l’errore (“errore”, con le virgolette) di affacciarsi al balcone. Vide bandiere e sciarpe. Sentì cori e preghiere.Poi impugnò il telefonino, oppure gli passarono una chiamata di Silvio Berlusconi. Non si è mai saputo chi chiamò chi. Si sa che Kakà rimase al Milan ma poi, sei mesi dopo, a telefoni silenziati e cori spenti dalla rassegnazione, andò al Real Madrid.Le manifestazioni dei tifosi sono state affidate ai social. Faceva troppo caldo per indossare le sciarpe e andare sotto la sede.E proprio nel giorno in cui c’era il tema sul piacere dell’attesa travolto da whatsapp, il già maturo Tonali avrà inviato un vocale in inglese o scritto semplicemente “yes”.La differenza non è solo tra il giorno e la notte, Tonali e Kakà. E nemmeno tra Real Madrid e Milan, club che nel 2009 erano molto più vicini per fatturato e budget, rispetto a oggi tra Newcastle e lo stesso Milan.perchè il Newcastle d’Arabia è un fondo sovrano. Il Milan un fondo americano. E qui ci sta la battuta sconsolata di tutti i tifosi:Budget e fogli excel, algoritmi e moneyball. Tutto poco romantico e molto triste, almeno in apparenza. Ma la sostanza è diversa.. E gli inconsolabili saranno consolati da Frattesi. Che poi, chissà, forse un giorno diventerà perfino una beffa per l’Inter.Restiamo in attesa, come i puntini. Attesa di altre breaking news, tipo Lukaku che l’Inter si è illusa (illusione senza virgolette) di riprendere ancora in prestito, come fosse un noleggio a lungo termine. Il Chelsea non ci sta. Non si può pensare di viaggiare un altro anno con Lukaku, facendo semplicemente il pieno al serbatoio dello stipendio. Il gigante belga ha promesso amore all’Inter, sì.. Se Zhang lo ricompra, okay. Addio se invece pensa di riprenderlo solo in prestito, affitto o noleggio.Buon sole, cuore e amore. Buona estate. Buon calciomercato a tutti.