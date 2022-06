Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, è stato interpellato dai microfoni di Radio Rai in merito a tutte le vicissitudini accadute nell'ultima settimana, a partire dal suo addio alla Salernitana fino alle difficoltà dei giovani in Italia.



I GIOVANI - "C'è difficoltà a giocare in Italia, ci sono meno possibilità e i ragazzi vanno altrove. Ma va bene lo stesso, il calcio è internazionale. Gnonto ha messo la maglia della Nazionale, ma non gli metterei troppa pressione addosso. Ci sono tanti giovani ma il problema dell'Italia sono i risultati, quando non arrivano si critica troppo ma la sconfitta deve essere accettata, senza avere fretta. Dobbiamo essere fiduciosi sui giovani anche alla Salernitana, della quale mi sento ancora un dirigente nonostante gli attacchi che sto ricevendo dopo aver sopportato un grande stess e aver centrato la salvezza. Lì c'è un giovane classe 2001 che giocava nell'Ancona, che si chiama Edoardo Iannoni, che avevo messo nel mio roster per sostituire l'eventuale partenza di Ederson. Ci vuole coraggio".



FUTURO - "Domani prenderò un aereo e potrei accettare un'offerta dall'estero".



SALERNITANA - "È stato steso un velo di tristezza su un'impresa storica, ma non solo su di me. Il popolo salernitano penso che sia triste. Dovevamo festeggiare, ma invece è stato fatto il mio funerale. Ma io sono immortale, andrò avanti".