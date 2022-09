Intervistato da Pagine Romaniste, l’ex ds della Salernitana Sabatini esalta Dybala: "È una gara da “per chi suona la campana”, non per la classifica ma per lo standing delle squadre. Mkhitaryan sarà teso e lo sarà soprattutto Dzeko. Dybala può emulare Totti, per adesso però solo questo. Anche se penso che farà cose speciali per la Roma. Dipenderà molto dagli infortuni, che spero non avrà. Abraham? Ha fatto troppo bene subito, ma si riprenderà: è un giocatore forte e tenace".