Walter Sabatini, dirigente del Bologna, e Riccardo Bigon, ds dei felsinei, fanno il punto sul mercato in casa rossoblù. Queste le parole del primo a Sky Sport. “Ibrahimovic? Si tratta di una trattativa che si può sviluppare solo attraverso un rapporto di amicizia solida e di stima reciproca. In termini di cifre non è un’operazione strategica per il Bologna, non è alla nostra portata. Farebbe crescere sicuramente i giovani intorno a lui, ma la vedo difficile. Non ci credo molto”.



SU TOMIYASU - “Cederlo? No, perché la cifra non rappresenterebbe il suo reale valore. Oggi nessuno può valutarlo correttamente”.



SU BARROW - “Sappiamo che arriverà tranquillamente a cifre iperboliche dal punto di vista realizzativo. Ha una corsa, un dribbling e una tecnica che disarmano. Fa cose da campioni. Ora diventerà più cattivo anche sotto porta grazie a Mihajlovic e si affermerà davanti agli occhi di tutti. Mi ci gioco il residuo della mia carriera. Sinisa ora lo ha fatto giocare largo ma è punta ed è d’accordo anche l’allenatore”.



SU ORSOLINI - Del futuro di Riccardo Orsolini parla Riccardo Bigon: “Non siamo costretti a svendere e non svenderemo nessuno, lo dico chiaramente”. Poi, sempre Bigon, dice la sua su Ibra: “Non offuscherebbe nessuno, potrebbe entrare negli ultimi minuti e risolvere la partita. Lo sapete come è nata la storia con Ibrahimovic, è per il rapporto con il mister”.