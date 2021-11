Intervistato da Radio Marte, l'ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, Walter Sabatini, ha espresso la propria opinione sulla voglia di ben figurare che avrà domenica Spalletti, ex nerazzurro adesso sulla panchina del Napoli.



“​Adesso c'è l'incognita dei Nazionali di entrambe, quindi faccio un po' fatica a capire che partita sarà. Una cosa è certa: considerato come si è sentito trattato Spalletti da Marotta credo che abbia in mente di fare un figurone a San Siro. Dopo due mesi di Marotta ci fu la famosa passeggiata di Conte in via Montenapoleone, normale che Spalletti se lo ricordi. Ovviamente è stato ben retribuito e poi è tornato bello a posto e pronto".