Intervenuto sui migliori talenti in circolazione, il dt del Bologna Walter Sabatini è stato chiaro: "I calciatori che ha la Roma li hanno in pochi in Italia, e non penso solo a Mkhitaryan o Zaniolo: devo dire che c'è un talento che mi ha impressionato ed è Villar, può diventare un top playmaker di livello internazionale. Tomiyasu? Lo vogliono in tanti, ma la Roma non è interessata".