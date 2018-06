"Se dovesse andare alla Juve? Allora mi incazzo!". Walter Sabatini, fino allo scorso 28 marzo coordinatore dell'area tecnica di Suning Sports Group, parla in esclusiva a fcinter1908.it e non usa mezzi termini per definire la situazione di mercato relativa a Joao Cancelo, arrivato all'Inter ad agosto 2017 sotto la sua gestione e ora, finito il prestito, di ritorno Valencia. Sul portoghese, come è noto, incombe la Juventus, fortemente interessata ad assicurarselo.



I GIOVANI DELL'INTER E IL MERCATO - Sabatini parla anche di giovani e del settore giovanile dell'Inter, che ieri ha festaggiato lo scudetto Primavera: "Complimenti a questo tecnico che ribadisce tutti gli anni risultati, comportamenti. E’ veramente un patrimonio per l’azienda, per l’Inter, per Suning. Sono felicissimo per i ragazzi, anche perché questi successi non sono fine a se stessi ma producono ricchezza perché i giocatori che vincono sono appetiti sul mercato. L’Inter ha bisogno di fare degli incassi, quindi complimenti ai ragazzi, complimenti a Samaden, a Vecchi, ad Ausilio, a tutte le persone dell’Inter che hanno contribuito a questo successo. Mi fa veramente piacere".



In chiave mercato: "Non parlo del mercato dell’Inter, non so dove andranno ma io parlo del presupposto. Costituiscono una ricchezza per la società che potrà metterli in un circuito e incassare soldi, poi andando a recuperarli con patti di compravendita. Tutti lavori che l’Inter sa fare benissimo e conosce molto bene, ma ci vuole rivincere partite. E’ una stupidaggine dire che i risultati del settore giovanile contano poco. I risultati contano sempre, i giocatori giovani che perdono non sono buoni. Quelli dell’Inter sono molto buoni, complimenti".