E' stato tutt'altro che un autunno semplice, perLe noie fisiche, il nuovo allenatore dellaStankovic che gioca senza mezzali né trequartista, le illazioni dei tifosi che lo accusavano di, ovvero di fingere un infortunio per arrivare al top alla rassegna iridata. Sabiri però, lo si vede,. "C’è stato anzi il rischio che non potessi neppure partecipare al Mondiale" - ha detto al Corriere dello Sport. "Ma ho lavorato duro, con tanta fisioterapia. In Italia tanti pensavano che la lesione fosse finta ma la società conosce la verità. Ho anche inviato foto della risonanza magnetica allo staff medico per dimostrarlo. Anche qui in Qatar non gioco con continuità per questa ragione.".Ha resistito per 30 minuti in più del previsto Sabiri, perché con la Spagna si sono giocati i supplementari anche grazie ad un paio di salvataggi da applausi in ripiegamento, roba che solletica il palato dei tecnici in giro per l'Europa.. Magari segnando quel gol su punizione che la FIFA gli ha revocato, assegnando ala rete dell'1-0 al Belgio per un tocco leggerissimo nella seconda gara della fase a gironi.Questo il prezzo posto dalla Sampdoria sull'etichetta di Sabiri.. Le buone prestazioni di giocatore e Nazionale in Qatar stanno contribuendo a far lievitare il prezzo,, mentre la società vive un momento di profonda incertezza a livello di proprietà: il 14 dicembre è prevista l'assemblea degli azionisti, se una delle cordate interessate all'acquisto dovesse prendere l'iniziativa e immettere liquidità nelle casse del club molte cose potrebbero cambiare. La, tornando a Sabiri, in un primo sondaggio informale, si è spinta a, la sensazione è che servirà ben altro. E che altri club, come ilin Francia, chiederanno di aggiungere un posto alla