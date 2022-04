Sulla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha marcato le differenze su Inter e Milan. Questa la sua opinione.



“Il Milan non è la più forte, ma è quella più vicina a un calcio moderno, internazionale. Sta dimostrando un entusiasmo e uno spirito di squadra che pochi altri hanno. A questo si aggiunge la qualità di Pioli. La più forte è l'Inter, ma gioca un calcio anni '60, un calcio antico. A livello internazionale non ti aiuta. Un calcio ben fatto. La partita con la Roma è stata tattica finché l'Inter non è riuscita a confezionare quel capolavoro di ripartenza. Il calcio non è solo ripartenza, ma dominio, avere il possesso del gioco, sapere fare pressing e mettere in difficoltà l'avversario”.