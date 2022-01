“Ora è un punto interrogativo. Ha molti infortunati. Prima ha sempre saputo sopperire alle difficoltà perché ha giocato come un collettivo. Adesso non è più così, o perlomeno non sempre. Naturale, dunque, saltino fuori problemi. Se i rossoneri tornano a fare le cose che li hanno portati a stare lì in alto, allora ok. Anche perché hanno 7 punti di vantaggio sulla quinta. Però ci si deve ricordare pure che 7 punti si fa alla svelta a perderli”. Cosi Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport.