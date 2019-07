Arrigo Sacchi scrive a Maurizio Sarri. L'ex ct dell'Italia sulla Gazzetta dello Sport s'interroga sull'utilità di un attaccante come l'interista Mauro Icardi per la Juventus: "Sarri potrebbe avere difficoltà unicamente se verranno ingaggiati calciatori senza grande cultura del lavoro, egocentrici, ammalati di individualismo e protagonismo. Il calcio è per Sarri e per molti allenatori una filosofia che guarda molto ai valori professionali e umani. Se qualcuno della rosa non lo convince lo faccia vendere, così come gli acquisti devono corrispondere a valori morali e caratteriali. Anche le caratteristiche devono essere quelle giuste per un football totale e di dominio. In questo contesto ho dubbi sull’ingaggio di Mauro Icardi, che è uno specialista e che mal si adatterebbe a un calcio totale e per di più occuperebbe gli spazi in cui opera generalmente il grandissimo Cristiano Ronaldo".