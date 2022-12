Alle soglie del Natale, l’ex allenatore,, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, dà i voti alle squadre di Serie A. Colpisce il confronto tra: i bianconeri sono stati giudicati con un 6,5, mentre i nerazzurri, per Sacchi, non vanno oltre il 6 anche per l’altalenante cammino in Champions. Ma a dire il vero, l’Inter di Inzaghi, in Champions, ha fatto un miracolo, passando il girone della morte con Bayern e Barcellona, eliminando proprio i catalani. Di seguito le pagelle di Sacchi.Juventus 6,5: “Al Mondiale gli juventini hanno dimostrato di essere giocatori forti, e penso soprattutto aI ragazzi di Allegri hanno esperienza e notevole f, buona qualità e tanta generosità. La Juventus, a pensarci bene, potrebbe essere la grande sorpresa della ripartenza del campionato e potrebbe anche lottare per le primissime posizioni. Recupera giocatori importanti come Chiesa, avrà un Di Maria galvanizzato dal Mondiale e magari ritroverà pure Pogba. Allegri dovrà dimostrarsi abile nel fare il gruppo e nell’isolare la squadra dei problemi extracalcistici”.Inter 6: “ I nerazzurri, finora,. Però quella di Inzaghi è una grande rosa: esperta, fisicamente forte, ottima tecnicamente. Fatica essere sempre al top ed è su questo aspetto che si deve lavorare. A volte è mancato il gioco, a volte la partecipazione collettiva. Va sempre ricordato che per raggiungere il massimo si devono possedere le seguenti qualità: grandi motivazioni, spirito di squadra e organizzazione di gioco. Se mancano questi elementi, puoi avere anche i migliori fuoriclasse del pianeta ma non andrai lontano.