Tutto in tre minuti. Saelemaekers e il Milan non si arrendono al gol di Abraham al 93’ e inchiodano la Roma sul pari che sa tanto di Champions League. Alexis é l’emblema di una squadra che si è specchiata per quasi tutto il campionato e ora ha capito che servono gli attributi per centrare l’obiettivo minimo della stagione.





UOMO IN PIÙ- Il Milan ha creato 4 occasioni da gol nella frazione e tutte hanno avuto un comune denominatore: la finalizzazione di Saelemaekers. Il belga deve ancora crescere parecchio in concretezza ma resta un fattore per Pioli. Divide a pari merito con Leão la prima posizione per la migliore condizione della rosa rossonera. Il gol realizzato oggi sommato a quello, bellissimo, del Maradona contro il Napoli sono il segnale di come l’ex Anderlecht siamo l’uomo in più del Milan in questa fase della stagione.



IDEE CHIARE - Nello stile di gioco di Pioli un giocatore che attacca gli spazi come Saelemaekers trova la sua massima espressione. Il tecnico emiliano non è mai convinto del tutto quando lo lascia fuori, specie da quando è tornato con tutto un altro spirito dall’infortunio patito contro l’Empoli nel girone di andata. Alexis vuole continuare ad emozionare ed emozionarsi con il Milan, l’idea che il club voglia un nuovo esterno destro dal mercato non lo disturbo affatto. D’altronde basta un minuto, magari al 97’, per lasciare il segno.