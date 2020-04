Alexis Saelemaekers, tramite il suo account Instagram, ha risposto ad alcune domande dei tifosi del Milan:



Perché hai scelto il Milan? "Perché per me è uno dei più grandi club al mondo, sono orgoglioso di farne parte".



Perché il numero 56? "Perché è il primo numero che mi è stato dato".



Cosa hai provato al momento dell'esordio in rossonero? "Grande orgoglio per tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto".



Il compagno più divertente? "Leao".



Quello preferito? "Calhanoglu".