Alexis Saelemaekers ha parlato a Milan TV nel pre partita di Spezia-Milan. Queste le sue dichiarazioni.



Come si trasforma la delusione in energia?

“Dobbiamo dimenticarci questa partita di Champions e ricordarci quella contro la Lazio dove avevamo fatto molto bene. Dobbiamo provare a fare una buona partita e tornare con i tre punti".



Come l’avete preparata?

“Abbiamo avuto poco tempo, dobbiamo iniziare con molta determinazione e fiducia. Abbiamo fatto una partita così così in Champions ma sappiamo che siamo un gruppo forte e dobbiamo farlo vedere sul campo. Andremo in guerra oggi".



Che Spezia vi aspettate?

“Sappiamo che lo Spezia si gioca la salvezza. Se giochiamo da Milan abbiamo la possibilità di prendere i tre punti”.



A DAZN ha proseguito: "Noi giochiamo su due fronti: c'è la Champions e poi la Serie A. Oggi c'è la Serie A: dobbiamo vincere per andare in Champions League anche l'anno prossimo. Sinistra o destra? Per me è l'importante è che sono in campo".