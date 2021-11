Il Saint Etienne di Claude Puel ha annunciato l'acquisto, a partire dal 1° di gennaio, del difensore centrale classe '97 Joris Gnanon, che si è svincolato a metà settembre dal Siviglia. Lo ha confermato in conferenza stampa proprio l'allenatore dei francesi, alla disperata ricerca di rinforzi per tentare un'insperata salvezza in campionato.