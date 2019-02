Il futuro di Allan Saint-Maximin è lontano dal Nizza: l'attaccante francese è in cerca di nuove avventure e già in estate potrebbe cambiare maglia. Ad ammettere la voglia di cambiare aria è lo stesso gioactore a Canal Football Club: "Certamente voglio raggiungere il massimo livello. Sarebbe una bugia dire che voglio restare qui per tutta la carriera. So bene però che devo fare bene sul campo, poi si vedrà quel che accadrà".



BLITZ MILAN, MA C'E' CONCORRENZA - Parole che fanno felici le squadre sulle tracce del classe '97, su tutte il Milan. Già a gennaio i rossoneri avevano pensato a Saint-Maximin per rinforzare l'attacco di Gattuso, sottotraccia Leonardo mantiene vivi i contatti e sta programmando un blitz in Costa Azzurra per strappare l'accordo al Nizza e battere la concorrenza, che si fa sempre più folta. Il Borussia Dortmund ha già presentato una prima proposta da circa 25 milioni di euro, ritenuta non soddisfacente, e negli ultimi giorni anche l'Atletico Madrid si è aggiunto alla lista delle pretendenti. Il Milan non molla la presa e da Saint-Maximin arriva un assist importante: è pronto al grande salto.



@Albri_Fede90