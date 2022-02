Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione del ricevimento della bandiera olimpica a Pechino, in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026,, è tornato a parlare anche del nuovo stadio di Milano."Credo che proprio partendo da questo dato le Federazioni dovranno stare attente a capire su quali atleti bisognerà puntare in particolare. La migliore medaglia di Pechino? Credo che una Fontana capace di arrivare a 11 medaglie meriti di diritto il primo posto. E spero che trovi la volontà per continuare, stimolata dall’obiettivo del record assoluto di 13 podi ora di Mangiarotti. Potrebbe chiudere il suo cerchio: da Torino 2006 a Milano 2026. Al secondo posto metto l’oro del curling, una magnifica sorpresa: che belli quei due ragazzi! E poi sul terzo gradino faccio salire insieme Sofia Goggia e Federica Brignone. Così fanno pace"."Si può cercare di trasformare l’opportunità delle Olimpiadi in un’opportunità per tutto il Paese, ma realisticamente lo sarà soprattutto per i luoghi intorno agli eventi: Milano e Venezia possono avere un grosso appeal per chi verrà ai Giochi. Dal punto di vista delle infrastrutture, la scelta di un’Olimpiade diffusa dice che di investimenti ne dovremo fare pochi. Sono certo che saranno i primi Giochi low cost e sostenibili".IMPIANTI - "L’hockey garantirà una visibilità mondiale straordinaria. Stiamo lavorando sulle bonifiche dei terreni, poi si cominceranno i lavori, credo entro fine 2022. Abbiamo risolto finalmente la questione del traffico: potrà arrivare dalla tangenziale senza creare criticità. È un impianto da 16mila posti, che Milano non ha, che è di proprietà e gestione privata, e poi diventerà uno spazio polifunzionale. Ovviamente bisognerà vigilare"."È un tema che non va visto relativamente alle Olimpiadi, ma nella sua importanza legata al calcio, con la tempistica complicata che richiede. Non credo proprio che sorgerà un nuovo stadio in tempo per i Giochi. Per cui la cerimonia d’apertura sarà quasi certamente al Meazza".