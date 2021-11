Mohamed Salah è intervenuto in videochiamata con dei ragazzi di una scuola de Il Cairo. Come riporta Liverpool Echo all'attaccante sarebbe stato chiesto dove si vede dopo la sua esperienza al Liverpool. Il giocatore avrebbe risposto: "​Ancora non lo so. Al momento sono concentrato sulla squadra e sono felice qui. E sono concentrato sull'aiutare la nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali e questa è la cosa più importante."