Mohamed Salah non dimentica il suo passato in giallorosso. L’ex attaccante della Roma, ora trascinatore del Liverpool, è stato premiato dalla sua Federazione per essere stato il primo egiziano a vincere sia la Premier League che la Champions League. Un traguardo unico per l’ala dei Reds, che ha così ricordato alcune delle sue fonti d’ispirazione principali: “Sono stato ispirato da tanti giocatori, su tutti Zidane, Ronaldo, Figo e Totti. Quando ho giocato con Francesco ho realizzato uno dei miei sogni”.